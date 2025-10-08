"Non sono cattivo, sono solo un uomo ferito": la vida loca che Tapia ...Salute, dal 3 all’8 novembre Vitiligine Week con visite gratuite in ...ADE 2025, House Stars accende Amsterdam: Extradate il 24 ottobreBenessere al lavoro, promesse alte ma coinvolgimento a metàCostez Franciacorta, 10-12 ottobre: weekend tra ritmo, moda e saporiIo sono Rosa Ricci, anteprima a Napoli con Maria EspositoAcetone riaccende l’ADE: il 24 ottobre notte funky ad AmsterdamFontana è sicuro: «Inter più forte davanti, Pio Esposito è il simbolo ...Calciomercato Juve, aumenta la concorrenza per l’obiettivo dei ...Caso Osimhen, quali sono i rischi per il Napoli? Ecco cosa filtra. ...Sesto San Giovanni, 71enne si lancia dal sesto piano durante lo ...Roma, parla Dan Friedkin: “Gasperini incredibile”. Poi su Milan-Como ...Mons. Viganò: ‘ossessione immigrazionismo e meticciato, Prevost come ...Florida, cane aiuta agente a trovare e salvare un’anziana ferita: le ...Patto per il Nord: "Chiudere immediatamente il centro di accoglienza ...Rosario per la pace, l'Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno: ...Cagnetta e gattina inseparabili abbandonate nel nulla, "a causa di un ...Regionali: “Nessun veto su Cirielli” da Forza Italia, Centrodestra ...Beccato con cocaina, hashish ed eroina: arrestato spacciatore a ...Cilento Festival: in scena "Italianesi" di Saverio La RuinaIn possesso di armi e munizioni illegali: arrestato un 43enne di ...Lipomo, auto contro moto sulla strada per Lecco: 26enne in codice ...Trovato con droga e contanti nei pressi della scuola: arrestato 47enneAl via UniPi-Orienta 2025: attesi in migliaia in città, adesioni ...Reggenza per il liceo scientifico Alessi, torna il super dirigente ...Blitz dei Nas e dei carabinieri in una cooperativa, struttura sospesa ...Vendevano funghi senza licenza: 50kg di porcini sequestratiTragedia a Sesto, uomo si butta dal sesto piano: stava per essere ...Tensioni nel centrosinistra, Capelli (Pd): "Milano non diventi città ...Foggia, il nuovo blocco operatorio del Policlinico è realtà. ...Laboratori, gazebo, giochi per studenti e spettacoli: torna il ...'Chagall, testimone del suo tempo', a Palazzo Diamanti uno dei più ...I grandi nomi del jazz statunitense in concerto al Torrione guidati ...La Nazionale di calcio di Miss Mamma Italiana nel carcere di ...Liliana Resinovich, il fratello Sergio su Visintin: “Mi chiese di ...Conor McGregor squalificato per 18 mesi dalla UFC: come farà a ...Von der Leyen parla di "Piano di pace" ma prepara il conflitto: ...Prime Day di ottobre, tutti i mouse, i monitor e gli accessori tech ...Servizi straordinari della Polizia di Stato: tre arresti e numerose ...S.Francesco,Colle:aspetti critici leggeSky: “Confronto vivace tra Allegri e Leao”. Nessun litigio: ecco i ...LIVE Musetti-Auger Aliassime 4-6 2-1, ATP Shanghai 2025 in DIRETTA: ...Mundys lancia ‘Fly me to the Moon’, la serie di podcast sui futuri in ...Salute, dal 3 all’8 novembre Vitiligine Week con visite gratuite in ...Buckingham Palace, un ex maggiordomo rivela le regole non scritte di ...28enne ai domiciliari sfreccia a tutta velocità, si ribalta e gli ...Google porta in Italia l'AI Mode, si conversa col motore ricerca: si ...Inter, le partenze di Chivu e Inzaghi a confrontoDall’autunno chitarristico alla musica napoletana, il Conservatorio ...Il Pangaea Trio Berlin dei Berliner Philharmoniker all’Autunno ...Gentile: «La difesa della Juventus mi fa tristezza. Il problema è la ...Women’s Champions League: clamoroso Barcellona, Bayern distrutto 7-1Divieto di velo integrale nei luoghi pubblici: cosa prevede la ...Arriva l’ufficiale giudiziario per lo sfratto, si lancia dal sesto ...Il premier dimissionario francese Lecornu: Si allontana prospettiva ...Festa di San Francesco, Mattarella promulga ma ha dei dubbi. C’è ...Sulla nuova Flotilla arrestata anche l’eurodeputata Melissa Camara, ...“Nonne di tutta Italia è la vostra rivincita”: Miu Miu porta in ...Il figlio di Liliana Segre: “Mia madre poco imparziale secondo ...Una licenza perpetua di Office a meno di 32 euro? Con le offerte ...Samsung lancia il sensore ISOCELL HP5 da 200MP per smartphoneFrankenstein Junior diventa una serie tvUn Semplice Incidente, ecco il trailer italiano ufficiale del film ...Concorso poetico, torna per tutti gli studenti toscani il premio ...Petra 3 torna stasera su Sky e NOW: nel primo episodio un furto in ...Yuri on Ice, il produttore rivela perché l'anime queer è stato ...Grande Fratello, Rasha Youne non risparmia Grazia: “Aggressiva ma è ...Scomparso da 10 anni, ritrovato dietro scaffali di supermarketUnicredit: 8,1 milioni di investimento per l’espansione green di le ...Milan-Como a Perth, De Siervo replica a Rabiot: "Abbia più rispetto ...Centrocampo Inter, Chivu ritrova abbondanza a centrocampo: Sucic e ...Tutti i pronto soccorso piemontesi avranno guardie giurate"Lettere siciliane. Da Pì a Nì", alla Fondazione Tricoli la ...Villani Salumi acquisisce il 100% del prosciuttificio Nuova Mondial ...Attualità internazionale, a Podenzano tornano gli incontri con Ettore ..."Verdi Oggi": documenti, testimonianze e musica dal vivo per ...Blitz in via Fabri, trovata droga. I residenti: «Questa è una piazza ...Anche due forlivesi protagoniste alla Partita del sorriso sul campo ...Violento impatto tra auto e trattore sulla superstrada: grave un uomoLa bimba ha fretta di nascere: la mamma partorisce in auto davanti ...Un po' di Bari nel Nobel per la Fisica: il professor Pascazio ...Badante ladra arrestata a Taranto, derubava gli anziani assistiti: ...Come smacchiare gli aloni sotto le ascelle dai vestiti (e farli ...Revisione degli organici ATA dal 2026/27: operatori scolastici nelle ...“Si chiamano salsicce solo se sono fatte con la carne”. Il Parlamento ...Non può parlare, né camminare, né alimentarsi da sola. Da oggi, ...Faroni pronto a scuotere il Perugia: spunta l’ipotesi Ravanelli come ...Perché i vincitori del Premio Nobel per la Chimica aiuteranno il ...Un misterioso viaggio sul Matese nel libro di Bojano a Piedimonte ...Caso Fonderie Pisano, Forte: “Nulla di nuovo dal report ARPAC”Sanità, Cisl Fp: “Al Cardarelli mobilità a scadenza”De Bruyne campione anche fuori dal campo: il gesto per aiutare i ...Lutto nello spettacolo, muore a 35 anni l’attore e cantante dopo un ...Influencer di 27 anni trovata morta in casa: il dramma dietro la ...La ministra Bernini contestata da un gruppo di studenti ...Tragedia in Italia, lo sfrattano e lui non regge: il gesto estremo e ...“Mi vergogno di essere italiano”. Flotilla, scatta la rissa in ...Chiara Petrolini, la strategia per ottenere l’infermità: “I miei due ...“Purtroppo ho un cancro”. L’annuncio shock che scuote il mondo del ...San Francesco, Mattarella promulga la legge ma scrive alle camere: ...Floris, che smacco a Bianca Berlinguer! La notizia è appena arrivata“Pregate per lei!”. La famosa cantante sta molto male: le sue ..."Contributo dalle grandi ricchezze". Landini rispolvera la ...Giugliano sul tetto del mondo ai mondiali di acconciatura a ParigiAversa, colpo in 30 secondi al Primo Sushi. Il titolare: “Qui ...Commissione Covid, grave accusa a Conte: “Decise il lockdown col ...Bonifici istantanei, tutte le novità. Le associazioni di consumatori: ...Il figlio di Liliana Segre: “Francesca Albanese è ossessionata da mia ...“Con Pozzecco situazione delicata, non pensavo ci fossero dubbi. Mia ...Comunicato Stampa: CRV - Presidente Ciambetti: "Ricevuto Massimo Zen: ...“Sposato con una modella”. La rivelazione privatissima di Guillermo ...Aspettando l'esortazione di Leone XIV“Settembre in città” si chiude con quasi 5mila presenzeCoop Italia: "Avere psicologi a scuola è un bene per i giovani"Fondazione Ant, a Firenze corso per caregiverSvolgeva servizi assistenziali ma non era autorizzata: chiusa ...Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-10-2025 ore 13:25Perché il Marty Supreme di Timothée Chalamet ha già convinto tuttiRoma, Dan Friedkin: “Gasperini è fantastico, non potremmo essere più ...La prestazione da MVP di Judge mantiene in vita gli Yankees mentre i ...Pio Esposito diventa un caso, sbotta all’improvviso: “Ora basta”Perché il bocchettone dell’aereo potrebbe salvarti il viaggioAston Martin DBX S: il Suv sportivo si rinnova, fra lusso, ...Thuram Inter, terapie alla Pinetina per l’attaccante francese: Chivu ...Girelli festeggia sui social la vittoria contro il Benfica: il post ...Ilaria Salis è solo una comparsa nel perenne duello tra Salvini e ...Chi vuol far dimettere Mattarella? Le pillole del giornoSusumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi, chi sono i vincitori ...Il Diavolo Veste Prada 2, le riprese a Milano: il set alla Pinacoteca ...Giorgetti: “Il rapporto deficit/Pil sotto il 3% già nel 2025”È la Roma di Soulé: gol e assist, per Gasperini è intoccabileLa secessione di Rimini Nord: Viserba vuole diventare comune, cosa ...Taylor Swift griffata Alberta Ferretti nel nuovo video musicale: la ...Pallavolo Cervia, presentata la squadra femminile. Il vicesindaco: ...Mama's, presentata la prima parte della nuova stagione di musica dal ...Tariffa puntuale, il Tavolo delle associazioni imprenditoriali: ...Alla scoperta dei luoghi in cui giocare in città: torna "Ludo ...Elezioni a Faenza, strappo nella Lega. Liverani si dimette da ...Reggenza per il liceo scientifico Alessi, torna il superdirigente ...Usa il bancomat rubato per svuotare il conto corrente: a processoBradisismo e X Municipalità, il Comune incontra i cittadini a BagnoliNel comune brianzolo chiudono i passaggi a livello: come cambia la ...Meno droga nei boschi: arrestati cinque spacciatori "fantasma" vicino ...Visita in prefettura del generale di brigata della guardia di finanza ...Forse due lupi quelli ripresi da un lettore sulla statale di ...Risposta all'emergenza casa, 300 milioni dalla Regione con lo scopo ...Rinnoviamo Forlì guarda al futuro del centro sinistra: "Bisogna ...Carcere, rinforzi in arrivo per la Polizia penitenziaria: in arrivo ...Forlì si prepara al Natale: aperte le candidature per il magico borgo ...CISL Campania e Irpinia-Sannio: "Costruiamo insieme una regione più ...

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Badante ladra arrestata a Taranto, derubava gli anziani assistiti: come è stata incastrata

Badante ladra arrestata a Taranto, derubava gli anziani assistiti: come è stata incastrata

A Taranto una badante di 53 anni è stata arrestata per furto aggravato ai danni di anziani assistiti... ► virgilio.it

La secessione di Rimini Nord: Viserba vuole diventare comune, cosa succede se accade

La secessione di Rimini Nord: Viserba vuole diventare comune, cosa succede se accade

Bisogna tuffarsi nella storia fino al 1922, anno in cui Riccione ottenne l’autonomia dalla città d... ► riminitoday.it

Bonifici istantanei, tutte le novità. Le associazioni di consumatori: «Non abbassare la guardia contro le truffe»

Bonifici istantanei, tutte le novità. Le associazioni di consumatori: «Non abbassare la guardia contro le truffe»

Ancora cambiamenti per i bonifici. A partire da domani, giovedì 9 ottobre, presso tutte le banche e... ► secoloditalia.it

“Settembre in città” si chiude con quasi 5mila presenze

“Settembre in città” si chiude con quasi 5mila presenze

Firenze, 8 ottobre 2025 – Sono state quasi 5.000 le persone che hanno partecipato, dal 3 al 30 sette... ► lanazione.it

Thuram Inter, terapie alla Pinetina per l’attaccante francese: Chivu monitora il recupero

Thuram Inter, terapie alla Pinetina per l’attaccante francese: Chivu monitora il recupero

di Redazione Inter News 24Thuram Inter, quali sono le condizioni del centravanti francese? Le ultime... ► internews24.com

Visita in prefettura del generale di brigata della guardia di finanza Mendella

Visita in prefettura del generale di brigata della guardia di finanza Mendella

Visita nella prefettura di Pescara del generale di Brigata Fabio Massimo Mendella, comandante regi... ► ilpescara.it

Mama

Mama's, presentata la prima parte della nuova stagione di musica dal vivo

Il circolo Arci Mama’s club di Ravenna inaugura venerdì 17 ottobre la sua 33° stagione di musica d... ► ravennatoday.it

Foggia, il nuovo blocco operatorio del Policlinico è realtà. Emiliano: “È il più moderno in Puglia”

Foggia, il nuovo blocco operatorio del Policlinico è realtà. Emiliano: “È il più moderno in Puglia”

Sono sei le nuove sale operatorie, tutte di ultima generazione, inaugurate oggi al sesto piano del... ► foggiatoday.it

Salute, dal 3 all’8 novembre Vitiligine Week con visite gratuite in più di 35 centri

Salute, dal 3 all’8 novembre Vitiligine Week con visite gratuite in più di 35 centri

(Adnkronos) – Dal 3 all'8 novembre la Sidemast, Società italiana di dermatologia e malattie sessualm... ► periodicodaily.com

La ministra Bernini contestata da un gruppo di studenti all’Università di Siena: “Vaff***”

La ministra Bernini contestata da un gruppo di studenti all’Università di Siena: “Vaff***”

Doveva essere una giornata dedicata al dialogo e alla solidarietà, ma si è trasformata in un episod... ► thesocialpost.it

28enne ai domiciliari sfreccia a tutta velocità, si ribalta e gli trovano 1kg di sostanze

28enne ai domiciliari sfreccia a tutta velocità, si ribalta e gli trovano 1kg di sostanze

Sabato pomeriggio, i Carabinieri dell’Aquila, mentre svolgevano un ordinario controllo ad un’... ► dailynews24.it

Il figlio di Liliana Segre: “Mia madre poco imparziale secondo Albanese? Così si toglie il diritto di parola ai superstiti”

Il figlio di Liliana Segre: “Mia madre poco imparziale secondo Albanese? Così si toglie il diritto di parola ai superstiti”

“Francesca Albanese è ossessionata da mia madre”. Luciano Belli Paci, figlio di Liliana Segre e mem... ► ilfattoquotidiano.it

Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi, chi sono i vincitori del Nobel per la Chimica 2025

Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi, chi sono i vincitori del Nobel per la Chimica 2025

Assegnato il premio Nobel per la Chimica 2025 andato, come per Medicina e Fisica, a tre scienziati.... ► lettera43.it

Tensioni nel centrosinistra, Capelli (Pd): "Milano non diventi città dei Vannacci"

Tensioni nel centrosinistra, Capelli (Pd): "Milano non diventi città dei Vannacci"

Tensioni politiche continue nella maggioranza alla guida di Milano, ora anche tra il Partito democ... ► milanotoday.it

Aston Martin DBX S: il Suv sportivo si rinnova, fra lusso, raffinatezza e un V8 da 727 Cv

Aston Martin DBX S: il Suv sportivo si rinnova, fra lusso, raffinatezza e un V8 da 727 Cv

Siamo a Maiorca per il debutto europeo della nuova Aston Martin DBX S, ultima evoluzione della super... ► video.gazzetta.it

Salute, dal 3 all’8 novembre Vitiligine Week con visite gratuite in 35 centri

Salute, dal 3 all’8 novembre Vitiligine Week con visite gratuite in 35 centri

(Adnkronos) – Dal 3 all'8 novembre la Sidemast, Società italiana di dermatologia e malattie sessual... ► webmagazine24.it

ADE 2025, House Stars accende Amsterdam: Extradate il 24 ottobre

ADE 2025, House Stars accende Amsterdam: Extradate il 24 ottobre

House Stars torna ad Amsterdam per l’ADE con “Extradate”: il 24 ottobre 2025, lo spazio di Sint Jac... ► sbircialanotizia.it

Comunicato Stampa: CRV Presidente Ciambetti: "Ricevuto Massimo Zen: c

Comunicato Stampa: CRV Presidente Ciambetti: "Ricevuto Massimo Zen: c'è bisogno di riformare la giustizia carceraria"

(Arv) Venezia 8 ott. 2025 - “Ho ricevuto e ascoltato con attenzione la storia di Massimo Zen, la ... ► iltempo.it

Chiara Petrolini, la strategia per ottenere l’infermità: “I miei due piccoli mi danno sostegno”

Chiara Petrolini, la strategia per ottenere l’infermità: “I miei due piccoli mi danno sostegno”

Un intreccio doloroso, oscuro e carico di interrogativi si delinea nel processo a carico di Chiara ... ► thesocialpost.it

“Purtroppo ho un cancro”. L’annuncio shock che scuote il mondo del calcio: parole terribili

“Purtroppo ho un cancro”. L’annuncio shock che scuote il mondo del calcio: parole terribili

Una notizia che ha toccato il cuore del mondo del calcio arriva dai social: Everton Ribeiro, 36 ann... ► thesocialpost.it

"Non sono cattivo, sono solo un uomo ferito": la vida loca che Tapia ha perso troppo presto

"Non sono cattivo, sono solo un uomo ferito": la vida loca che Tapia ha perso troppo presto

Perse in maniera orribile la madre a 8 anni, fu cresciuto dalla nonna, diventò pugile senza aver avu... ► gazzetta.it

Yuri on Ice, il produttore rivela perché l

Yuri on Ice, il produttore rivela perché l'anime queer è stato cancellato: "Inconciliabili problemi creativi"

Il produttore Hideo Katsumata, a distanza di tempo, ha svelato le ragioni dietro la cancellazione di... ► movieplayer.it

Mundys lancia ‘Fly me to the Moon’, la serie di podcast sui futuri in arrivo

Mundys lancia ‘Fly me to the Moon’, la serie di podcast sui futuri in arrivo

(Adnkronos) – Al via 'Fly me to the Moon – Futuri in arrivo', la nuova serie di podcast in otto punt... ► periodicodaily.com

Petra 3 torna stasera su Sky e NOW: nel primo episodio un furto in convento e un amore in bilico

Petra 3 torna stasera su Sky e NOW: nel primo episodio un furto in convento e un amore in bilico

Debutta stasera la terza stagione di Petra con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi diretti da Maria ... ► movieplayer.it

Sulla nuova Flotilla arrestata anche l’eurodeputata Melissa Camara, fermati 10 italiani: «A bordo medici e infermieri». Attesi nuovi cortei in Italia

Sulla nuova Flotilla arrestata anche l’eurodeputata Melissa Camara, fermati 10 italiani: «A bordo medici e infermieri». Attesi nuovi cortei in Italia

C’è anche un eurodeputata dei Verdi, Melissa Camara, tra i fermati della Freedom Flotilla, abborda... ► open.online

È la Roma di Soulé: gol e assist, per Gasperini è intoccabile

È la Roma di Soulé: gol e assist, per Gasperini è intoccabile

Questa Roma è la Roma di Matias Soulé. L’argentino arrivato dalla Juventus dopo un anno di ambient... ► romatoday.it

Liliana Resinovich, il fratello Sergio su Visintin: “Mi chiese di un’app per la GoPro, aveva premeditato”

Liliana Resinovich, il fratello Sergio su Visintin: “Mi chiese di un’app per la GoPro, aveva premeditato”

Il fratello di Liliana Resinovich, Sergio, è tornato a parlare della GoPro formattata dal marito de... ► fanpage.it

Io sono Rosa Ricci, anteprima a Napoli con Maria Esposito

Io sono Rosa Ricci, anteprima a Napoli con Maria Esposito

Martedì 28 ottobre, al The Space Cinema Napoli, arriva l’anteprima di Io Sono Rosa Ricci, il nuovo ... ► sbircialanotizia.it

Concorso poetico, torna per tutti gli studenti toscani il premio

Concorso poetico, torna per tutti gli studenti toscani il premio 'Firenze per Mario Luzi'

Firenze, 8 ottobre 2025 – Non servono tante parole, ma solo quelle buone. Dedicato al grande scritt... ► lanazione.it

Perché il Marty Supreme di Timothée Chalamet ha già convinto tutti

Perché il Marty Supreme di Timothée Chalamet ha già convinto tutti

Come un moderno Re Mida, tutto quello che Timothée Chalamet tocca si trasforma in oro. L'ultima dim... ► gqitalia.it

Faroni pronto a scuotere il Perugia: spunta l’ipotesi Ravanelli come nuovo dirigente

Faroni pronto a scuotere il Perugia: spunta l’ipotesi Ravanelli come nuovo dirigente

Il Perugia Calcio vive giorni di forte tensione, mentre la società e il presidente Javier Faroni se... ► sport.periodicodaily

Benessere al lavoro, promesse alte ma coinvolgimento a metà

Benessere al lavoro, promesse alte ma coinvolgimento a metà

Un benessere aziendale che promette tanto ma convince a metà: è questo il quadro che emerge dal GEB... ► sbircialanotizia.it

Prime Day di ottobre, tutti i mouse, i monitor e gli accessori tech della Festa delle offerte Prime

Prime Day di ottobre, tutti i mouse, i monitor e gli accessori tech della Festa delle offerte Prime

Il meglio degli sconti di Amazon per dare una marcia in più alla tua postazione di gioco e di lavoro... ► wired.it

Blitz dei Nas e dei carabinieri in una cooperativa, struttura sospesa e maxi multe

Blitz dei Nas e dei carabinieri in una cooperativa, struttura sospesa e maxi multe

I carabinieri di Todi e quelli del Nas, il nucleo antisofisticazioni e sanità, hanno comminato 3mi... ► perugiatoday.it

Revisione degli organici ATA dal 2026/27: operatori scolastici nelle scuole con più alunni, aggiunte per disabilità e tempo pieno. I nuovi criteri

Revisione degli organici ATA dal 2026/27: operatori scolastici nelle scuole con più alunni, aggiunte per disabilità e tempo pieno. I nuovi criteri

A partire dall’anno scolastico 2026/2027 entreranno in vigore i nuovi criteri per la definizione de... ► orizzontescuola.it

Perché i vincitori del Premio Nobel per la Chimica aiuteranno il clima e l’ambiente

Perché i vincitori del Premio Nobel per la Chimica aiuteranno il clima e l’ambiente

Susumu Kitagawa (Università di Kyoto), Richard Robson (Università di Melbourne) e Omar M. Yaghi (U... ► linkiesta.it

Alla scoperta dei luoghi in cui giocare in città: torna "Ludo Orienteering"

Alla scoperta dei luoghi in cui giocare in città: torna "Ludo Orienteering"

L’evento è un "grande gioco" realizzato da una rete di soggetti organizzati del territorio con cap... ► ravennatoday.it

San Francesco, Mattarella promulga la legge ma scrive alle camere: “Ci sono degli aspetti critici”

San Francesco, Mattarella promulga la legge ma scrive alle camere: “Ci sono degli aspetti critici”

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge che istituisce la festa naz... ► thesocialpost.it

Come smacchiare gli aloni sotto le ascelle dai vestiti (e farli tornare come nuovi)

Come smacchiare gli aloni sotto le ascelle dai vestiti (e farli tornare come nuovi)

Si dice sempre che l’abito non fa il monaco, ma in alcuni casi i capi che indossiamo possono mette... ► today.it

Commissione Covid, grave accusa a Conte: “Decise il lockdown col favore delle tenebre”

Commissione Covid, grave accusa a Conte: “Decise il lockdown col favore delle tenebre”

Resta avvolta nell’oscurità la dinamica che ha portato l’allora governo Conte-bis al lockdown nazi... ► secoloditalia.it

In possesso di armi e munizioni illegali: arrestato un 43enne di Baronissi, denunciati altri due giovani

In possesso di armi e munizioni illegali: arrestato un 43enne di Baronissi, denunciati altri due giovani

E' stato messo in manette dalla Polizia, a Baronissi, L.M. (classe 1982) per detenzione illegale d... ► salernotoday.it

Violento impatto tra auto e trattore sulla superstrada: grave un uomo

Violento impatto tra auto e trattore sulla superstrada: grave un uomo

FRANCAVILLA FONTANA - Violento scontro tra un'Audi Q8 e un trattore sulla superstrada Taranto-Brin... ► brindisireport.it

Tutti i pronto soccorso piemontesi avranno guardie giurate

Tutti i pronto soccorso piemontesi avranno guardie giurate

Secondo l'assessore alla Sanità, Federico Riboldi, le violenze ai danni del personale degli ospeda... ► torinotoday.it

Risposta all

Risposta all'emergenza casa, 300 milioni dalla Regione con lo scopo di azzerare gli alloggi pubblici sfitti

Riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica (Erp) e di edilizia sociale (Ers) sf... ► forlitoday.it

Conor McGregor squalificato per 18 mesi dalla UFC: come farà a combattere alla Casa Bianca

Conor McGregor squalificato per 18 mesi dalla UFC: come farà a combattere alla Casa Bianca

La UFC ha squalificato McGregor per 18 mesi per non aver rispettato le norme dei controlli antidopi... ► fanpage.it

Grande Fratello, Rasha Youne non risparmia Grazia: “Aggressiva ma è solo fumo e niente arrosto”

Grande Fratello, Rasha Youne non risparmia Grazia: “Aggressiva ma è solo fumo e niente arrosto”

Rasha Youne dal tugurio del Grande Fratello non le manda a dire: sulle reazioni di Grazia dice che ... ► movieplayer.it

Cagnetta e gattina inseparabili abbandonate nel nulla, "a causa di un trasloco": l

Cagnetta e gattina inseparabili abbandonate nel nulla, "a causa di un trasloco": l'appello per l'adozione di coppia

“Non so da dove iniziare: proverò a partire dal cuore per non sbagliare. Nei giorni scorsi mi ha c... ► salernotoday.it

Un Semplice Incidente, ecco il trailer italiano ufficiale del film Palma d

Un Semplice Incidente, ecco il trailer italiano ufficiale del film Palma d'oro a Cannes 2025

Il film di Jafar Panahi sarà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, e sarà nei cinem... ► comingsoon.it

Giugliano sul tetto del mondo ai mondiali di acconciatura a Parigi

Giugliano sul tetto del mondo ai mondiali di acconciatura a Parigi

Giugliano sul tetto del mondo ai mondiali di acconciatura a Parigi L'articolo Giugliano sul tetto d... ► teleclubitalia.it

Tariffa puntuale, il Tavolo delle associazioni imprenditoriali: "Preoccupati dagli effetti del nuovo sistema"

Tariffa puntuale, il Tavolo delle associazioni imprenditoriali: "Preoccupati dagli effetti del nuovo sistema"

Rimangono dubbi e perplessità sul regolamento per la disciplina della Tariffa Corrispettiva Puntua... ► ravennatoday.it

Forse due lupi quelli ripresi da un lettore sulla statale di Spoltore: le immagini dell

Forse due lupi quelli ripresi da un lettore sulla statale di Spoltore: le immagini dell'incontro [VIDEO]

Un incontro ravvicinato con quelli che sembrano essere due lupi e che non sarebbero neanche gli un... ► ilpescara.it

Non può parlare, né camminare, né alimentarsi da sola. Da oggi, quando e se lo vorrà, potrà procedere con l’aiuto alla morte volontaria, nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali e delle pronunce della Corte

Non può parlare, né camminare, né alimentarsi da sola. Da oggi, quando e se lo vorrà, potrà procedere con l’aiuto alla morte volontaria, nel pieno rispetto delle garanzie costituzionali e delle pronunce della Corte

(testo redazione online) «Quando ho letto le parole “parere favorevole”, ho sentito letteralmente u... ► iodonna.it

Vendevano funghi senza licenza: 50kg di porcini sequestrati

Vendevano funghi senza licenza: 50kg di porcini sequestrati

Giornata di controlli al mercato cittadino di Bovisio Masciago, durante la quale gli agenti della ... ► monzatoday.it

Usa il bancomat rubato per svuotare il conto corrente: a processo

Usa il bancomat rubato per svuotare il conto corrente: a processo

Carta bancomat rubata e svuotata con tre prelievi consecutivi. Per l’indebito utilizzo della carta... ► perugiatoday.it

Reggenza per il liceo scientifico Alessi, torna il superdirigente Improta

Reggenza per il liceo scientifico Alessi, torna il superdirigente Improta

Silvio Improta, dirigente scolastico del Capitini, torna alla guida del liceo Alessi dopo la sospe... ► perugiatoday.it

“Nonne di tutta Italia è la vostra rivincita”: Miu Miu porta in passerella il grembiule come simbolo del lavoro femminile, i social si scatenano

“Nonne di tutta Italia è la vostra rivincita”: Miu Miu porta in passerella il grembiule come simbolo del lavoro femminile, i social si scatenano

C’è sempre un momento, durante le sfilate di Miuccia Prada, in cui un oggetto apparentemente banale... ► ilfattoquotidiano.it

Il premier dimissionario francese Lecornu: Si allontana prospettiva di sciogliere Parlamento – Il video

Il premier dimissionario francese Lecornu: Si allontana prospettiva di sciogliere Parlamento – Il video

(Agenzia Vista) Francia, 08 ottobre 2025 "Ho buone ragioni per dirvi che, tra le buone notizie, da... ► open.online

Roma, parla Dan Friedkin: “Gasperini incredibile”. Poi su Milan Como in Australia

Roma, parla Dan Friedkin: “Gasperini incredibile”. Poi su Milan Como in Australia

Il presidente giallorosso ha parlato dall’assemblea EFC del momento della squadra tessendo le lodi ... ► calciomercato.it

Forlì si prepara al Natale: aperte le candidature per il magico borgo e le attività musicali

Forlì si prepara al Natale: aperte le candidature per il magico borgo e le attività musicali

“Stiamo cercando proprio te!”. Con questo slogan il Comune di Forlì ha avviato il percorso di cand... ► forlitoday.it

La prestazione da MVP di Judge mantiene in vita gli Yankees mentre i Mariners si portano in vantaggio per 2 1

La prestazione da MVP di Judge mantiene in vita gli Yankees mentre i Mariners si portano in vantaggio per 2 1

2025-10-08 13:22:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101... ► justcalcio.com

Trovato con droga e contanti nei pressi della scuola: arrestato 47enne

Trovato con droga e contanti nei pressi della scuola: arrestato 47enne

Nella tarda mattinata dello scorso 3 ottobre, i Carabinieri dell'Aliquota Operativa e della Stazio... ► pisatoday.it

Coop Italia: "Avere psicologi a scuola è un bene per i giovani"

Coop Italia: "Avere psicologi a scuola è un bene per i giovani"

Firenze, 8 ottobre 2025 - "Coop sta dalla parte della raccolta di firme per questa legge di iniziati... ► lanazione.it