Giarre la droga era nascosta tra i rifiuti | scoperti e sequestrati 220 grammi di stupefacenti

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione dei Carabinieri nel centro cittadino. I Carabinieri della stazione di Giarre continuano la loro costante attività di controllo del territorio, concentrandosi sulle zone considerate più sensibili in materia di legalità e sicurezza pubblica. Durante una perlustrazione nel centro abitato, una pattuglia, transitando lungo una traversa del Corso Italia, ha notato alcuni cumuli di rifiuti lasciati la sera precedente vicino a dei box auto. Tra i materiali di scarto, l’attenzione dei militari è stata attirata da un beauty case perfettamente integro, un dettaglio insolito rispetto al resto dei sacchi di immondizia e dei materiali di risulta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Giarre, la droga era nascosta tra i rifiuti: scoperti e sequestrati 220 grammi di stupefacenti

In questa notizia si parla di: giarre - droga

Giarre, operazione dei carabinieri: droga nascosta dietro il caminetto, arrestato un 48enne

Per strada in ciabatte, vede i militari e fugge scalzo Giarre: fermato giovane pusher che nascondeva droga nel marsupio https://siciliaweb.it/2025/09/per-strada-in-ciabatte-vede-i-militari-e-fugge-scalzo/… - X Vai su X

LEGIONE CARABINIERI SICILIA COMANDO PROVINCIALE DI CATANIA COMUNICATO STAMPA Giarre (CT). Continuano i controlli contro i reati ambientali: un denunciato Continua l’impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania nell’attività d - facebook.com Vai su Facebook

La droga era nascosta in garage: 120 dosi di coca e marijuana pronte per lo spaccio. Un arresto a Porto d'Ascoli - Immediatamente, gli investigatori hanno avviato un’attenta attività di indagine, collaborando con i reparti dell’ufficio controllo del territorio e dell’anticrimine. corriereadriatico.it scrive