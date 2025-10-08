Giarre la droga era nascosta tra i rifiuti | scoperti e sequestrati 220 grammi di stupefacenti

Dayitalianews.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione dei Carabinieri nel centro cittadino. I Carabinieri della stazione di Giarre continuano la loro costante attività di controllo del territorio, concentrandosi sulle zone considerate più sensibili in materia di legalità e sicurezza pubblica. Durante una perlustrazione nel centro abitato, una pattuglia, transitando lungo una traversa del Corso Italia, ha notato alcuni cumuli di rifiuti lasciati la sera precedente vicino a dei box auto. Tra i materiali di scarto, l’attenzione dei militari è stata attirata da un beauty case perfettamente integro, un dettaglio insolito rispetto al resto dei sacchi di immondizia e dei materiali di risulta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

giarre la droga era nascosta tra i rifiuti scoperti e sequestrati 220 grammi di stupefacenti

© Dayitalianews.com - Giarre, la droga era nascosta tra i rifiuti: scoperti e sequestrati 220 grammi di stupefacenti

In questa notizia si parla di: giarre - droga

Giarre, operazione dei carabinieri: droga nascosta dietro il caminetto, arrestato un 48enne

La droga era nascosta in garage: 120 dosi di coca e marijuana pronte per lo spaccio. Un arresto a Porto d'Ascoli - Immediatamente, gli investigatori hanno avviato un’attenta attività di indagine, collaborando con i reparti dell’ufficio controllo del territorio e dell’anticrimine. corriereadriatico.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Giarre Droga Era Nascosta