Giappone orso entra in un supermercato e semina il panico | due feriti

Momenti di terrore in un supermercato di Numata, nella prefettura di Gunma, dove un orso adulto di circa 1,4 metri di altezza ha fatto irruzione dall'ingresso principale, sconvolgendo clienti e personale. L'episodio è avvenuto martedì sera e ha scatenato il panico tra i presenti. L'orso tra gli scaffali del supermercato. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la scena: l'animale, visibilmente disorientato, ha girato per le corsie del negozio per circa quattro minuti, provocando danni e spavento. Durante la fuga, ha distrutto una vetrina del banco del pesce, calpestato della frutta e tentato di arrampicarsi sugli scaffali.

