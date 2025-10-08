Gianrico Carofiglio Matteo Nucci e Vito Mancuso in arrivo

Arezzo, 8 ottobre 2025 – Nuova stagione per il ciclo di incontri “Temi del nostro tempo”, organizzato dalla Libreria Feltrinelli, in collaborazione con il Comune di Arezzo, la Fondazione Guido d’Arezzo e le Acli. Il 5 novembre alle ore 21 all’Auditorium del Centro Affari si svolgerà il primo incontro con Gianrico Carofiglio per la sua lezione “Con parole precise, manuale di autodifesa civile”. Carofiglio incontrerà anche delle rappresentanze delle Scuole cittadine la mattina del 6 novembre in un incontro a loro riservato. Le parole possano essere usate tanto per informare correttamente quanto per ingannare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gianrico Carofiglio, Matteo Nucci e Vito Mancuso in arrivo

In questa notizia si parla di: gianrico - carofiglio

La Torre di Babele, Augias affronta il mito americano: ospiti Walter Veltroni, Gianrico Carofiglio e Silvia Ronchey (6 ottobre 2025)

Gianrico Carofiglio e Lorenza Gentile, Pera Toons e Dory, Ilan Pappè e Matteo Strukul, già pronti per gli scaffali: in vendita da domani! #libri #librinuovi #gianricocarofiglio - facebook.com Vai su Facebook

Gianrico Carofiglio: «Sapere di non sapere è una virtù. E aiuta a vivere meglio» - Ex magistrato e senatore della Repubblica, accademico, scrittore prolifico, salomonico opinionista, cintura nera di karate e sagacia, Gianrico Carofiglio ha profuso le sue variegate competenze, a ... Si legge su donnamoderna.com

Sciopero dei magistrati, lo scivolone di Carofiglio sulle carriere: cosa (non) dice a Il Tempo... - Oggi c'è stato lo sciopero dell'Associazione nazionale magistrati al Cinema Adriano di Roma e noi ci siamo andati. Riporta iltempo.it