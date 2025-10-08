Gianni Mura il regalo di Milano | una Biblioteca dello Sport a suo nome per gli 80 anni dalla nascita
Un luogo di incontro e cultura nel quartiere Isola, sorgerà prima delle Olimpiadi invernali. L’iniziativa è promossa dall'associazione Altropallone: "Chiediamo alla città di donarci libri sportivi, come piacerebbe a Gianni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
