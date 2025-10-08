Giancarlo Camolese | Milan-Como in Australia è una partita anomala che sfugge a tutte le logiche

Fanpage.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Camolese, Vicepresidente della componente professionistica dell'AIAC, ha commentato ai microfoni di Fanpage la decisione della UEFA di consentire a Milan e Como di giocare la partita di Serie A in Australia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: giancarlo - camolese

giancarlo camolese milan comoGiancarlo Camolese: “Milan-Como in Australia è una partita anomala che sfugge a tutte le logiche” - Camolese, Vicepresidente della componente professionistica dell'AIAC, ha commentato ai microfoni di Fanpage la decisione della UEFA di consentire a Milan ... Come scrive fanpage.it

giancarlo camolese milan comoCamolese: "Milan concentrato, Modric leader vero. Leao deve mettere minuti nelle gambe" - Ospite di Maracanà su TMW Radio, mister Giancarlo Camolese ha analizzato i temi caldi della Serie A, dal ritorno di Leao al Milan fino alla situazione in casa Torino. Scrive tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Giancarlo Camolese Milan Como