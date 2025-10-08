Giallo sulla salute di Dolly Parton la sorella | Pregate per lei
Milano, 8 ott. (askanews) - È giallo sulle condizione di salute di Dolly Parton. I fan della cantante statunitense sono in apprensione dopo che la sorella ha chiesto di pregare per la stella del country. Parton, 79 anni, la scorsa settimana ha rimandato i suoi prossimi concerti a Las Vegas a causa di "problemi di salute" non specificati e ha rivelato che avrebbe dovuto sottoporsi a diversi interventi chirurgici. "È ora del mio tagliando, anche se non è il solito viaggio per vedere il mio chirurgo plastico!" aveva scritto sempre ironica sui suoi social. Dopo questo messaggio la sorella aveva fatto un post dicendo di essere stata sveglia tutta la notte per pregare per la cantante e chiedendo ai fan di fare lo stesso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dolly Parton non sta bene, l'appello della sorella spaventa i fan: «Pregate per lei». Il messaggio di Miley Cyrus e il dietrofront. Cosa sappiamo - La sorella della leggenda della musica country, Freida Parton, ha lanciato un appello ai fan chiedendo preghiere per la cantante 79enne, ... Come scrive msn.com
Dolly Parton: la regina del country non sta bene e cancella i concerti - Allarme per la salute dell'icona della musica americana, autrice di brani storici come Jolene e I will always love you ... panorama.it scrive