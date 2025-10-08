Già oltre 250mila supplenze Fracassi FLC CGIL | la scuola italiana muore di precariato
La segretaria generale della FLC CGIL Gianna Fracassi, commentando l’informativa sindacale svoltasi al MIM analizza la portata dei numeri comunicati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: oltre - 250mila
Furto di rame record a San Gregorio Magno: bottino dal valore di oltre 250mila euro
SuperEnalotto, a Messina centrato un “5” da oltre 31mila euro: ride anche Taormina con un 10elotto da 250mila euro
Scuola, l'allarme della Uil: "Oltre 250mila contratti a tempo, è emergenza sociale"
#Cronaca Sorrento, pugno di ferro contro l’evasione: scatta la riscossione coattiva per recuperare oltre 250mila euro - X Vai su X
CINQUE RIGHI O CINQUE RIGHE [Sarò breve] RASSEGNA STAMPA SORRENTO. COMUNE A CACCIA DI MOROSI Deve recuperare oltre 250mila euro tra affitti e suolo pubblico La somma esatta da recuperare ammonta a 252.628 euro. È quanto risulta dall - facebook.com Vai su Facebook
Scuola: Uil, 'oltre 250 contratti a tempo, è emergenza sociale' - La scuola si presenta al via del nuovo anno con oltre 250mila contratti a tempo determinato, un dato che certifica un'emergenza sociale. Come scrive ansa.it