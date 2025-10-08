Già 27 gli intossicati da funghi | Non fidatevi delle App per la commestibilità dei frutti del bosco
Grosseto, 8 ottobre 2025 – Sono 27 i casi di intossicazione da funghi registrati nel territorio dell’Asl Toscana Sud Est dall’inizio della stagione. Di questi, quattro sono avvenuti in provincia di Grosseto: uno causato dal consumo di un fungo tossico, mentre gli altri tre sono riconducibili a funghi commestibili cotti in modo scorretto. A fare il punto della situazione è Massimo Mannucci, tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro dell’Asl Toscana Sud Est, che invita alla massima cautela sia nella raccolta che nella preparazione dei funghi. Tra le principali cause di errore nella raccolta, spiega Mannucci, c’è l’uso crescente di applicazioni per smartphone che promettono di identificare i funghi tramite una foto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
