Sony e Sucker Punch hanno rilasciato il nuovo “ Director Modes Trailer ” di Ghost of Yotei, il nuovo action-adventure ambientato tra i paesaggi di Ezo. Addentrandoci nello specifico, il video presenta tre modalità di gioco speciali, pensate per offrire ai fan nuove prospettive artistiche sull’esperienza principale, ognuna ispirata a un grande nome del cinema giapponese. La prima è la Kurosawa Mode, un omaggio al leggendario regista Akira Kurosawa: lo stile visivo in bianco e nero e il filtro audio vintage trasformano Ghost of Yotei in un film samurai d’altri tempi, restituendo una sensazione epica e malinconica. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Ghost of Yotei, Sony publica il trailer dedicato a Kurosawa, Miike e Watanabe