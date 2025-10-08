Ghost of Yotei | come cambiare l’ora del giorno

Il mondo di Ghost of Yotei è progettato per essere immersivo, mutevole e profondamente realistico. Ogni fase del giorno modifica l’atmosfera, la difficoltà e persino la strategia del giocatore. Il ciclo giorno-notte non è solo un dettaglio estetico: influenza il comportamento dei nemici, la disponibilità delle missioni e la riuscita delle tattiche furtive. Imparare a controllare l’orario nel gioco è quindi fondamentale per chi vuole padroneggiarne ogni aspetto. Potrebbe interessarti anche consigli e strategie per sopravvivere a Ezo Come modificare l’orario in Ghost of Yotei. Il modo più semplice per cambiare l’ora è quello di accamparsi e riposare. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

