Diverse discipline mediche a confronto per un unico tema, ‘La gestione del dolore cronico’. Questo l’argomento del convegno organizzato da Esercizio Vita per sabato alle 9 nella sala conferenze di Cna (via Caldirolo 84), con il patrocinio, tra gli altri, del Comune. Oltre ai medici di medicina generale, con cui il paziente ha un primo e continuativo approccio, interverranno ortopedici, anestesisti, fisioterapisti, reumatologi, psicologi e chinesiologi, per parlare, come suggerisce il sottotitolo dell’incontro, di ‘Approcci multidisciplinari per il benessere dei pazienti’. Il tema del dolore cronico sarà infatti analizzato sotto diverse prospettive: diagnosi, trattamenti farmacologici e non farmacologici, riabilitazione fisica, approcci psicologici e prescrizione di esercizio fisico adattato, prendendo in considerazione tutte le fasce d’età a partire da quella adolescenziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Gestire il dolore cronico, le strategie tra farmaci e riabilitazione