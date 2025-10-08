Gestire il dolore cronico le strategie tra farmaci e riabilitazione

Ilrestodelcarlino.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diverse discipline mediche a confronto per un unico tema, ‘La gestione del dolore cronico’. Questo l’argomento del convegno organizzato da Esercizio Vita per sabato alle 9 nella sala conferenze di Cna (via Caldirolo 84), con il patrocinio, tra gli altri, del Comune. Oltre ai medici di medicina generale, con cui il paziente ha un primo e continuativo approccio, interverranno ortopedici, anestesisti, fisioterapisti, reumatologi, psicologi e chinesiologi, per parlare, come suggerisce il sottotitolo dell’incontro, di ‘Approcci multidisciplinari per il benessere dei pazienti’. Il tema del dolore cronico sarà infatti analizzato sotto diverse prospettive: diagnosi, trattamenti farmacologici e non farmacologici, riabilitazione fisica, approcci psicologici e prescrizione di esercizio fisico adattato, prendendo in considerazione tutte le fasce d’età a partire da quella adolescenziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

gestire il dolore cronico le strategie tra farmaci e riabilitazione

© Ilrestodelcarlino.it - Gestire il dolore cronico, le strategie tra farmaci e riabilitazione

In questa notizia si parla di: gestire - dolore

gestire dolore cronico strategie"La gestione del dolore cronico": a Ferrara specialisti a confronto per parlare di "Approcci multidisciplinari per il benessere del paziente" - Questo l'argomento del convegno organizzato da Esercizio Vita per sabato 11 ottobre 2025, alle 9:00, nella ... Scrive cronacacomune.it

gestire dolore cronico strategieMal di schiena: uno studio svela l’influenza della mente nel dolore cronico. Quanto conta la paura - Ricerche recenti evidenziano il ruolo dei meccanismi psicologici, aprendo la strada a nuove possibilità di intervento per risolvere il problema ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gestire Dolore Cronico Strategie