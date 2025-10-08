Gerrard e la generazione d’oro dell’Inghilterra | Eravamo perdenti egocentrici

La generazione d’oro dell’Inghilterra non ha saputo valorizzare il proprio potenziale perché era composta da “perdenti egocentrici” che hanno alimentato un ambiente poco amichevole e non sono riusciti a collaborare, ha detto l’ex centrocampista del Liverpool Steven Gerrard secondo quanto riporta la Reuters. Negli anni 2000, da quella squadra inglese che includeva nomi come Gerrard, David Beckham, Paul Scholes, Rio Ferdinand e Frank Lampard ci si aspettava molto, ma la Nazionale non è mai andata oltre i quarti di finale in un torneo maggiore. Gerrard: «Non siamo mai stati una squadra». «Penso che fossimo tutti perdenti egocentrici. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

