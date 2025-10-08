Treviglio. Avrà l’impostazione di un vero e proprio campus, con edifici comunicanti tra loro, a misura di alunno. Parliamo del complesso scolastico della frazione Geromina per cui l’amministrazione comunale di Treviglio sta per mettere in campo un intervento mirato a collegare tra loro la scuola primaria “Bicetti” con la più datata “Bicettina”, oggi ancora separata dal resto del polo scolastico (dove è presente anche una palestra). Un progetto atteso da tempo, che permetterà agli alunni di spostarsi in sicurezza da un edificio all’altro senza, quindi, dover uscire dal perimetro della scuola. “Come amministrazione – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Basilio Mangano – abbiamo riservato un’attenzione particolare alla valorizzazione e alla manutenzione del suo patrimonio, in particolare agli edifici scolastici. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Geromina, 230mila euro per la scuola: “Così diventerà un campus”