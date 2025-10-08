Germania-Lussemburgo terza giornata Gruppo A qualificazioni Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la terza giornata del Gruppo A di qualificazioni Mondiali 2026. I tedeschi devono vincere per rimediare ad un avvio stentato e per tenere il passo della Slovacchia. Germania-Lussemburgo si giocherà venerdì 10 ottobre 2025 alle ore 20.45 presso la PreZero Arena di Sinheim. GERMANIA-LUSSEMBURGO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I tedeschi, tre punti in due partite, cercano la seconda vittoria consecutiva per rimediare ad una classifica non soddisfacente. La Nazionale di Naigelsmann ha come obiettivo quello di fare 6 punti nelle prossime due gare per proseguire diritti verso la qualificazione diretta ai Mondiali. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Germania-Lussemburgo, terza giornata Gruppo A qualificazioni Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla

In questa notizia si parla di: germania - lussemburgo

