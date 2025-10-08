Germania incidente chimico a Mainaschaff | nube tossica colora il cielo di arancione
Un incidente chimico si è verificato in un impianto galvanico di Mainaschaff, nel distretto di Aschaffenburg, in Germania. Una grossa parte metallica è caduta in una vasca contenente 6mila litri di acido nitrico, generando una nube gialla di gas tossici. Centinaia di soccorritori sono intervenuti e i residenti sono stati invitati a restare in casa. Le misurazioni successive non hanno rilevato sostanze pericolose nell'aria. Quattro le persone rimaste ferite. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
