Germania incidente chimico a Mainaschaff | nube tossica colora il cielo di arancione

Tgcom24.mediaset.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente chimico si è verificato in un impianto galvanico di Mainaschaff, nel distretto di Aschaffenburg, in Germania. Una grossa parte metallica è caduta in una vasca contenente 6mila litri di acido nitrico, generando una nube gialla di gas tossici. Centinaia di soccorritori sono intervenuti e i residenti sono stati invitati a restare in casa. Le misurazioni successive non hanno rilevato sostanze pericolose nell'aria. Quattro le persone rimaste ferite. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

germania incidente chimico a mainaschaff nube tossica colora il cielo di arancione

© Tgcom24.mediaset.it - Germania, incidente chimico a Mainaschaff: nube tossica colora il cielo di arancione

In questa notizia si parla di: germania - incidente

Germania, grave incidente ferroviario a Biberach: deragliato un treno passeggeri. Almeno 3 morti e oltre trenta feriti – Il video

Bilancio da incubo per l'incidente del treno in Germania. La terribile ipotesi sul disastro

Incidente ferroviario nel sud della Germania: almeno tre persone sono morte

germania incidente chimico mainaschaff“Pericolo estremo”: gas giallastro provoca barricamenti in due città in Germania - Un incidente chimico in un’azienda industriale di Mainaschaff, vicino ad Aschaffenburg, ha generato martedì sera una nube giallastra che ha portato le autorità locali a lanciare un avviso di “pericolo ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Germania Incidente Chimico Mainaschaff