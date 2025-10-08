Germania contro nemico inesistente russo dal 2027 al via costruzione di nuove caserme per aumento reclute a 40mila unità entro 2031

Ilgiornaleditalia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dietro il nuovo piano di ampliamento della Bundeswehr si cela la volontà di Berlino di rafforzare le proprie capacità militari in un contesto europeo sempre più orientato alla deterrenza nei confronti del "nemico inesistente" russo La Germania sembra proseguire la sua linea contro il “nemico. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

germania contro nemico inesistente russo dal 2027 al via costruzione di nuove caserme per aumento reclute a 40mila unit224 entro 2031

© Ilgiornaleditalia.it - Germania contro “nemico inesistente” russo, dal 2027 al via costruzione di nuove caserme per aumento reclute a 40mila unità entro 2031

In questa notizia si parla di: germania - nemico

Germania verso reintroduzione leva militare per "ammodernare esercito", Merz addita nemico inesistente: "Stiamo rispondendo a minaccia russa"

Germania, anche Merz prepara ospedali per un'"emergenza bellica": continua la spinta guerrafondaia Ue contro "nemico inesistente" russo

Germania prepara scorte in caso di guerra contro “nemico inesistente” russo, ravioli in scatola al posto di lenticchie e cerali

Cerca Video su questo argomento: Germania Contro Nemico Inesistente