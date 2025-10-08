George Clooney conferma la produzione di Ocean' s 14 e svela nuove anticipazioni

La star del cinema, in una nuova intervista, ha rivelato qualche nuovo dettaglio dell'atteso sequel in fase di sviluppo da alcuni anni. George Clooney, durante la promozione di Jay Kelly al New York Film Festival, ha parlato di Oceans 14, il prossimo capitolo del franchise che ha conquistato gli spettatori di tutto il mondo. La star ha confermato che il sequel verrà realizzato, aggiungendo inoltre ulteriori dettagli sull'atteso progetto. La conferma di Clooney Parlando di Ocean's 14, George Clooney, protagonista del film diretto di Noah Baumbach di cui potete leggere la nostra recensione, ha annunciato ufficialmente che il film verrà realizzato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

