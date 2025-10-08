Gentile | La difesa della Juventus mi fa tristezza Il problema è la marcatura a zona

. Le dichiarazioni dell’ex baluardo bianconero Claudio Gentile, alla Juventus dal 1973 al 1984, ha parlato così della difesa bianconera in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. DIFESA JUVE – «Sinceramente, non mi sembra una grande difesa. C’è un modo di marcare che non può . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Gentile: «La difesa della Juventus mi fa tristezza. Il problema è la marcatura a zona»

In questa notizia si parla di: gentile - difesa

Gentile: "Juve, non hai una gran difesa. Come si marca oggi mi fa tristezza..."

Claudio Gentile risponde imbarazzato sulla difesa della Juventus: “Non ce n’è uno”

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, due giorni fa, durante la seduta di allenamento in programma ad Appiano Gentile, il tecnico nerazzurro Cristian #Chivu ha interrotto la seduta per prendere la difesa del suo capitano dopo un commento arriv - X Vai su X

“TROVATO SUL TERRITORIO” ROBIN : Border Collie maschio adulto giovane ritrovato a Porte di Pinerolo il 5 Ottobre. Senza chip, timido ma gentile. Aspetta il suo proprietario al Canile di Bibiana tel.0121.590540 - facebook.com Vai su Facebook

Claudio Gentile risponde imbarazzato sulla difesa della Juventus: “Non ce n’è uno” - L'ex pilastro difensivo della Juventus Claudio Gentile è severissimo con i componenti dell'attuale retroguardia bianconero: "Non mi sembra una grande ... Da fanpage.it

Gentile: "Juve, non hai una gran difesa. Come si marca oggi mi fa tristezza..." - L'ex difensore e il reparto arretrato dei bianconeri, che non ha nessuno convocato nella rispettiva nazionale: "Ma oggi nessuna difesa italiana è di gran elogio, colpa della zona. Si legge su msn.com