Gentile frena sulla Juventus | Non è una squadra partita per centrare lo scudetto Tudor? La mia speranza è questa

Gentile frena sulla Juventus: «Non è una squadra partita per centrare lo scudetto». Le dichiarazioni dell’ex bianconero alla Gazzetta dello Sport. Claudio Gentile, alla Juventus dal 1973 al 1984, ha parlato così dei bianconeri, reduci dall’ultimo deludente pareggio casalingo contro il Milan. Le sue dichiarazioni. DIFESA JUVE – « Sinceramente, non mi sembra una grande difesa. C’è un modo di marcare che non può dare risultati sorprendenti. Quando penso a come dovevo marcare io e come marcano oggi, mi viene un po’ di tristezza. Ogni selezionatore fa le sue scelte, sceglie i convocati e cerca sempre il migliore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

