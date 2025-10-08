Genova Norma Cossetto oltraggiata due volte | la targa divelta e il giustificazionismo in aula

Roma, 8 ott – A Genova l’odio di fazione torna a colpire Norma Cossetto, studentessa istriana rapita, torturata, violentata e gettata in foiba dai partigiani titini nell’ottobre 1943, insignita nel 2005 della Medaglia d’Oro al Merito Civile. Stavolta non solo con scalpelli e bombolette spray, ma con le parole di una rappresentante delle istituzioni che decide di giustificare l’infamia. La targa per Norma Cossetto distrutta di nuovo. L’oggetto del contendere era il ripristino della targa di Oregina, divelta per l’ennesima volta poche settimane fa. Un gesto vigliacco rivendicato sui social da militanti di Genova Antifascista, a conferma di quanto la memoria della giovane istriana continui a essere bersaglio di un odio politico ben preciso. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Genova, Norma Cossetto oltraggiata due volte: la targa divelta e il giustificazionismo in aula

"Norma Cossetto era fascista", scoppia il caos in consiglio comunale a Genova - Il consiglio comunale a Genova torna a infiammarsi sulla questione di fascismo e antifascismo e della memoria di Norma Cossetto. Lo riporta primocanale.it

"Norma Cossetto era fascista": bufera a Tursi, minoranza lascia l'aula, Ghio (Avs) segnala minacce e centrodestra preannuncia querela - Tensione altissima oggi in consiglio comunale a Genova, dove una seduta dedicata alla memoria di Norma Cossetto, la giovane istriana uccisa ... Come scrive telenord.it