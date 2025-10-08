Genova nell' 800 | epoca di grandi cambiamenti conferenza con Patrizia Pittaluga

Genovatoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conferenza "a colori" nella quale vedremo i grandi cantieri realizzati nell'800 e i personaggi che hanno reso possibile le architetture che ammiriamo ancora oggi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: genova - nell

Rapina aggravata e botte con i poliziotti, 49enne nei guai a Genova: che cosa ha rubato nell’area ex-Marconi

Forno elettrico nell'ex Ilva, il ministro Urso anticipa la visita a Genova

Ragazza di 30 anni muore nell'androne di casa: «È caduta dalle scale dopo una lite col fidanzato». Mistero a Genova

genova nell 800 epoca"Genova nell'800: epoca di grandi cambiamenti", conferenza con Patrizia Pittaluga - Conferenza "a colori" nella quale vedremo i grandi cantieri realizzati nell'800 e i personaggi che hanno reso possibile le architetture che ammiriamo ancora oggi. Secondo genovatoday.it

genova nell 800 epocaRolly Days, dal 17 ottobre visite ai saloni nascosti e nuovi percorsi nell’800 - Montanari: “Niente eventi a gennaio, prepariamo il ventennale di primavera” ... Da ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Genova Nell 800 Epoca