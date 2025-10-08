Genocidio Gaza Moni Ovadia | I sionisti non sono ebrei ma nazi-fascisti e idolatri la soluzione Due popoli-Due Stati è una truffa!

Ebrei antisionisti contro il genocidio a Gaza, Moni Ovadia: "Bisogna abbandonare il sionismo per avere la pace. L'ebreo è uno straniero sulla terra, perché la terra è di Dio. La diaspora dell'ebreo costituisce la sua stessa identità". E subito scoppia la polemica sul web

© Ilgiornaleditalia.it - Genocidio Gaza, Moni Ovadia: “I sionisti non sono ebrei, ma nazi-fascisti e idolatri, la soluzione Due popoli-Due Stati è una truffa!"

