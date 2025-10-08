Genocidio Gaza Moni Ovadia | I sionisti non sono ebrei ma nazi-fascisti e idolatri la soluzione Due popoli-Due Stati è una truffa!
Ebrei antisionisti contro il genocidio a Gaza, Moni Ovadia: “Bisogna abbandonare il sionismo per avere la pace. L'ebreo è uno straniero sulla terra, perché la terra è di Dio. La diaspora dell'ebreo costituisce la sua stessa identità". E subito scoppia la polemica sul web L'ebreo è uno stranie. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: genocidio - gaza
Gaza, il rapper Willie Peyote al concerto: “Stop al genocidio, governo italiano non fa un caz*o, interviene solo dopo bombe su chiesa cattolica" - VIDEO
L’ambasciatore di Israele: “Non accusateci di genocidio Gaza deve liberarsi di Hamas”
Fiaccolata contro il genocidio, il territorio si mobilita per Gaza. La partenza da piazza Montanelli
“Complicità nel genocidio a Gaza”, esposto contro Meloni alla Corte penale internazionale. Le accuse - X Vai su X
Tra genocidio a Gaza e carcerazione degli attivisti filopalestinesi, lo Stato ebraico sta sprecando quel poco che resta della pazienza internazionale. E persino di quella di Trump. Di Massimo Fini - facebook.com Vai su Facebook
“Io sono colpevole. Gaza: il silenzio ci rende complici”, il nuovo libro di Vauro. Ecco in esclusiva vignette, prefazione di Francesca Albanese e postfazione di Moni Ovadia - Le vignette di Vauro Senesi denunciano il massacro a Gaza: un atto d'accusa verso l'Occidente nel libro con prefazione di Francesca Albanese ... Secondo ilfattoquotidiano.it
“Complicità nel genocidio a Gaza”, esposto contro Meloni alla Corte penale internazionale. Le accuse - Come firmataria della Convenzione contro il genocidio l’Italia avrebbe l’obbligo giuridico di prevenirlo e non lo ha fatto. Da repubblica.it