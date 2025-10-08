Genny Sangiuliano | Resto a Parigi ma in Campania mi avrebbe votato anche il Pd Scrivo un libro sulla Francia

Genny Sangiuliano resta a Parigi. Genny Balzac non torna a Napoli perché in Francia lo amano anche le escargot e scrive un libro su Macron! Caro Genny Balzac è vero che si candida capolista alle regionali campane con Fratelli d’Italia? “Non mi candido. Premesso, è vero che me lo chiedono tutti, i napoletani, gli amici di FdI, del centrodestra. E ovviamente li ringrazio”. Genny torna a Surriento? “Ci tengo a dire, e non per vantarmi, che secondo alcuni sondaggi anche l’elettorato del Pd sarebbe pronto a votarmi. Nel centrosinistra molti hanno apprezzato e apprezzano il mio lavoro giornalistico”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

