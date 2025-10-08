Genesors F1 2026 | La Nuova Era della Monoposto Ibrida AI di Camillo Gravante
Innovazione Tecnologica: Visibile e Intelligente. Il cuore del progetto risiede nel suo design rivoluzionario e nelle sue soluzioni ingegneristiche avanzate: Telaio Trasparente e Biomeccanico: Il telaio monoscocca in fibra di carbonio trasparente, grafene e nanotubi di titanio rende visibile la meccanica interna. Questo telaio “intelligente” integra un sistema di micro-sospensioni attive che comunica costantemente con l’unità centrale per ottimizzare l’aderenza in tempo reale.. Aerodinamica Predittiva (GEN-AI): La configurazione delle ali anteriori e posteriori è gestita da un sistema di Intelligenza Artificiale (AI). 🔗 Leggi su Citypescara.com
