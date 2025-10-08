Generali Real Estate e Gruppo Percassi definita l’acquisizione di Oriocenter

Generali Real Estate e il Gruppo Percassi acquisiscono l’Oriocenter, il più grande centro commerciale d’Italia, da Commerz Real, per un controvalore complessivo di 470 milioni di euro. L’operazione è stata realizzata congiuntamente attraverso un fondo immobiliare istituito e gestito da Generali Real Estate SGR, di cui i due gruppi detengono quote paritetiche. Inaugurato nel 1998 e ampliato nel 2004, Oriocenter si sviluppa oggi su 105.000 metri quadrati, ospita 300 negozi, 57 punti ristoro, 14 sale cinematografiche, un ipermercato e oltre 7.000 posti auto. Solo nel 2024, ha attirato quasi 12 milioni di visitatori. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

