Gen V 2×06 recensione no spoiler | un ritorno dal passato

Dopo l’introspezione psicologica del quinto episodio, Gen V torna a muovere le sue pedine sulla scacchiera, e lo fa con una puntata che, a prima vista, potrebbe sembrare una delle più deboli della stagione come ritmo, ma che in realtà è un ingranaggio fondamentale e carico di tensione per il motore narrativo che sta per esplodere.. La puntata si concede un lusso che farà la gioia dei fan di lunga data, regalandoci un doppio, graditissimo ritorno di due personaggi iconici del mondo di The Boys. La loro apparizione non è un semplice cameo, ma un intervento che intreccia ancora più saldamente i destini della Godolkin con la guerra che si combatte all’esterno, ricordandoci che ogni evento, anche il più piccolo, ha ripercussioni su scala globale. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

