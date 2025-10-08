Gazzetta dello Sport | Napoli il sogno Neymar | la cometa che ha illuminato le notti azzurre

"> NAPOLI – I sogni muoiono all’alba, ma al tramonto spesso si rigenerano. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, per tre mesi il Napoli ha accarezzato una suggestione clamorosa: portare in azzurro Neymar da Silva Santos Júnior, O’ Ney. Una cometa luminosa nel cielo partenopeo, una fantasia che ha tenuto banco tra gennaio e maggio, fino a spegnersi sul nascere della festa scudetto, quando la società ha iniziato a pianificare con lucidità il futuro. L’idea — spiega la Gazzetta dello Sport — nacque quasi per caso, da una riflessione del direttore sportivo Giovanni Manna. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

