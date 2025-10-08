Gazzetta dello Sport | Napoli allarme Lobotka | stiramento e ansia per Conte rischio stop di tre settimane
"> NAPOLI – A questo punto, un salto alla Basilica di Pompei — venticinque chilometri dal Maradona — potrebbe davvero rientrare nel piano di lavoro. Perché il Napoli, come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, deve affidarsi anche alla buona sorte: Stanislav Lobotka si è fermato e allunga la lista degli infortunati, già folta, seminando preoccupazione intorno a sé e alla squadra. La Slovacchia ha dovuto rinunciare al suo regista per le sfide contro Irlanda e Lussemburgo. Stesso problema per Conte, che dovrà fare a meno del centrocampista per almeno due, forse quattro gare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
