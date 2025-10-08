Gaza Witkoff e Kushner in Egitto per i negoziati di pace Media | Hamas chiede i corpi di Yahya e Muhammad Sinwar – LA DIRETTA

Continuano i negoziati indiretti in Egitto tra Israele e Hamas sul piano di pace del presidente americano Donald Trump per la guerra a Gaza. Dopo che ieri, martedì, il leader della Casa Bianca ha detto che c’è una “reale possibilità” di trovare un’intesa, oggi sono arrivati a Sharm el-Sheikh l’inviato Usa Steve Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner. Segui tutti gli sviluppi in diretta. Gaza, colloqui in Egitto: la diretta di oggi 8 ottobre Inizio diretta: 081025 07:00 Fine diretta: 081025 23:45 08:54 081025 Egitto: "Con stop guerra altri Paesi arabi firmeranno pace con Israele" “ Altri Paesi arabi firmeranno accordi di pace con Israele se la guerra a Gaza finirà “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Witkoff e Kushner in Egitto per i negoziati di pace. Media: Hamas chiede i corpi di Yahya e Muhammad Sinwar – LA DIRETTA

