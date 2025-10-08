Gaza Witkoff e Kushner arrivati in Egitto | Non torneranno finché non ci sarà un accordo Trump | Reale possibilità di farcela

Secoloditalia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e il genero e consigliere per il Medio Oriente, Jared Kushner, sono arrivati??a Sharm el Sheikh, in Egitto, per partecipare ai colloqui indiretti tra Israele e Hamas volti a raggiungere un accordo di cessate il fuoco a Gaza. Ieri, prima della partenza Trump li ha incontrati alla Casa Bianca per fare il punto sulle trattative in corso. Secondo quanto riferito da alti funzionari americani ad Axios, Witkoff e Kushner, che hanno ideato il Piano Usa in 20 punti per Gaza, non lasceranno l’Egitto finché non sarà raggiunto un accordo per liberare gli ostaggi e mettere fine alla guerra a Gaza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

gaza witkoff e kushner arrivati in egitto non torneranno finch233 non ci sar224 un accordo trump reale possibilit224 di farcela

© Secoloditalia.it - Gaza, Witkoff e Kushner arrivati in Egitto: «Non torneranno finché non ci sarà un accordo». Trump: «Reale possibilità di farcela»

In questa notizia si parla di: gaza - witkoff

Gaza, capo Mossad Barnea chiede aiuto a Witkoff per deportazione palestinesi dalla Striscia: “Etiopia, Indonesia e Libia disponibili”

Gaza, media: domani a Roma colloqui Witkoff con Israele e Qatar

Oltre 20 morti nei raid su Gaza. Media: “Domani l’inviato Usa Witkoff incontra i funzionari di Israele e Qatar”

gaza witkoff kushner arrivatiWitkoff e Kushner arrivati in Egitto per colloqui su Gaza. Nuova Flotilla verso la Striscia intercettata da navi israeliane - L’inviato di Donald Trump per il Medioriente, Steve Witkoff, e il genero del presidente Usa Jared Kushner sono arrivati a Sharm el Sheikh, in Egitto, per partecipare ai colloqui indiretti tra Israele ... Lo riporta ilsole24ore.com

gaza witkoff kushner arrivatiWitkoff e Kushner arrivati in Egitto per i colloqui, Hamas apre al disarmo. Si punta all'accordo nel weekend - Israele si prepara al rilascio dei rapiti a inizio settimana (ANSA) ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Witkoff Kushner Arrivati