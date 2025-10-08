Gaza Witkoff e Kushner arrivati in Egitto | Non torneranno finché non ci sarà un accordo Trump | Reale possibilità di farcela

L’inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e il genero e consigliere per il Medio Oriente, Jared Kushner, sono arrivati??a Sharm el Sheikh, in Egitto, per partecipare ai colloqui indiretti tra Israele e Hamas volti a raggiungere un accordo di cessate il fuoco a Gaza. Ieri, prima della partenza Trump li ha incontrati alla Casa Bianca per fare il punto sulle trattative in corso. Secondo quanto riferito da alti funzionari americani ad Axios, Witkoff e Kushner, che hanno ideato il Piano Usa in 20 punti per Gaza, non lasceranno l’Egitto finché non sarà raggiunto un accordo per liberare gli ostaggi e mettere fine alla guerra a Gaza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

