Gaza Trump pronto a volare in Israele per l' accordo Media | Tel Aviv pone il veto su rilascio Barghouti e Saadat nello scambio di ostaggi

Ilmattino.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si allargano gli spiragli di pace a Gaza, con Trump pronto a volare in Medio Oriente per celebrare personalmente l'intesa. Israele e Hamas si sono scambiati le rispettive liste di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

gaza trump pronto a volare in israele per l accordo media tel aviv pone il veto su rilascio barghouti e saadat nello scambio di ostaggi

© Ilmattino.it - Gaza, Trump pronto a volare in Israele per l'accordo. Media: «Tel Aviv pone il veto su rilascio Barghouti e Saadat nello scambio di ostaggi»

In questa notizia si parla di: gaza - trump

Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"

Trump, a breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza

'Trump presiederà una 'grande riunione' su Gaza'

gaza trump pronto volareGaza, Trump pronto a volare in Israele per l'accordo. Ma Israele pone il veto su rilascio Barghouti e Saadat nello scambio di ostaggi - Si allargano gli spiragli di pace a Gaza, con Trump pronto a volare in Medio Oriente per celebrare personalmente l'intesa. Segnala msn.com

gaza trump pronto volareGaza, Hamas dice sì al piano Trump: «Rilasciamo gli ostaggi ma trattiamo i dettagli del piano» - In tarda serata Hamas consegna ai mediatori arabi, Qatar ed Egitto, la risposta al piano di pace americano per il Medio Oriente. Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Trump Pronto Volare