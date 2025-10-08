Gaza Trump | Negoziati vanno molto bene Israele pone veto su rilascio Barghouti ma per Hamas è centrale

Periodicodaily.com | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Stanno andando molto bene'' i negoziati in corso in Egitto per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annunciando che ''penso che qualcosa accadrà, ci sono buone probabilità che accada. Potrei andarci verso il fine settimana, magari . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gaza - trump

Usa: "Israele e Siria hanno concordato il cessate il fuoco" | Trump: "A breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza"

Trump, a breve altri 10 ostaggi saranno rilasciati da Gaza

'Trump presiederà una 'grande riunione' su Gaza'

gaza trump negoziati vannoGaza, Trump: "Negoziati vanno molto bene". Israele pone veto su rilascio Barghouti ma per Hamas è "centrale" - "Stanno andando molto bene'' i negoziati in corso in Egitto per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi. Come scrive adnkronos.com

gaza trump negoziati vannoTrump, forse andrò in Medio Oriente domenica - Lo ha detto Donald Trump ad una tavola rotonda sul gruppo 'Antifa' che ha di recente designato organizzazione terroristica. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Gaza Trump Negoziati Vanno