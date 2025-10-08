Gaza Trump | Negoziati vanno molto bene Israele pone veto su rilascio Barghouti ma per Hamas è centrale

(Adnkronos) – "Stanno andando molto bene'' i negoziati in corso in Egitto per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annunciando che ''penso che qualcosa accadrà, ci sono buone probabilità che accada. Potrei andarci verso il fine settimana, magari . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Israele pone veto su rilascio Barghouti ma per Hamas è "centrale"

Trump, forse andrò in Medio Oriente domenica - Lo ha detto Donald Trump ad una tavola rotonda sul gruppo 'Antifa' che ha di recente designato organizzazione terroristica. Si legge su ansa.it