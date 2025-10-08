Gaza soldi e armi Usa hanno permesso a Israele genocidio e guerre a Iran e Yemen oltre $21mld dati a Tel Aviv | il report della Brown University

Senza il continuo appoggio e foraggiamento economico da parte di Washington, Israele non sarebbe mai stata in grado di condurre - e di fatto portare quasi a termine - il genocidio a Gaza. Né i bombardamenti contro Iran e Yemen Ingenti finanziamenti, esportazione di armi, sostegno politico inc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Gaza, "soldi e armi Usa hanno permesso a Israele genocidio e guerre a Iran e Yemen, oltre $21mld dati a Tel Aviv" : il report della Brown University

