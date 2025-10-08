Gaza soldi e armi Usa hanno permesso a Israele genocidio e guerre a Iran e Yemen oltre $21mld dati a Tel Aviv | il report della Brown University
Senza il continuo appoggio e foraggiamento economico da parte di Washington, Israele non sarebbe mai stata in grado di condurre - e di fatto portare quasi a termine - il genocidio a Gaza. Né i bombardamenti contro Iran e Yemen Ingenti finanziamenti, esportazione di armi, sostegno politico inc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: gaza - soldi
Trump: «Basta soldi all’Ucraina, ma ci siamo per le garanzie di sicurezza». Poi rivela: «Non informato dell’attacco all’ospedale di Gaza»
Protetto: Dai corridoi del ministero inglese ai cieli di Gaza: i soldi di Londra nelle mani di Elbit
La svolta di Von der Leyen su Gaza: «Sanzioni a ministri e coloni violenti, basta soldi a Israele». L’ira di Tel Aviv: «Così vince Hamas» – Il video
“Avete paura di perdere soldi, posizione e lavoro” così Ghali in un lungo post contro gli artisti, i rapper nello specifico, che non parlano di Gaza. “Chissenefrega se i vostri fan vogliono solo la musica, se sono famiglia come li chiamate dovete parlare anche di c - facebook.com Vai su Facebook
Erano soldi del Qatar, non di Israele. Non penso avessero scritto sulle banconote “per comprare bombe”. In ogni caso, faccio un po’ fatica a credere che il fatto che Israele non abbia bombardato le automobili che trasportavano i soldi del Qatar a Gaza equivalg - X Vai su X
Guerra a Gaza: al via negoziati Israele-Usa-Hamas. Attivisti Flotilla arrivati in Italia in tuta grigia e numerati - Le notizie del 6 ottobre sulla guerra a Gaza: a Sharm el Sheik si svolgono i negoziati tra il partito palestinese e Israele sul piano di Trump ... Da fanpage.it
“Così banche e assicurazioni di Usa e Ue finanziano la guerra di Israele a Gaza negoziando bond israeliani” - Banche e assicurazioni occidentali stanno di fatto finanziando l’offensiva israeliana a Gaza attraverso la loro attività di intermediari per l’acquisto di titoli di Stato. Riporta ilfattoquotidiano.it