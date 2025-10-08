Gaza scontro diplomatico | Israele accusa il Vaticano di fiancheggiare il terrorismo
Papa Leone XIV Un duro attacco diplomatico arriva dall’Ambasciata d’Israele presso la Santa Sede, che in un post sulla piattaforma X ha criticato le dichiarazioni del Segretario di Stato vaticano, Cardinale Pietro Parolin. L’ambasciata accusa le parole del porporato di minare gli sforzi per la pace a Gaza e di rischiare di alimentare il crescente antisemitismo, innescando una rara disputa pubblica tra i due Stati. La nota israeliana contesta in particolare il linguaggio utilizzato da Parolin, definendolo “problematico” per la sua “equivalenza morale” tra le azioni di Hamas e lo Stato di Israele. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
