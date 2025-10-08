Gaza prosegue la distruzione Padre Romanelli | Bombardamenti continui

Tv2000.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramma a Gaza. Sul campo si continua a morire sotto i raid israeliani. Al TG2000 parla Padre Romanelli, il parroco della Striscia. “I bombardamenti continuano”, dice, “però manteniamo la speranza nella tregua”. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

