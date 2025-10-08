Gaza prosegue la distruzione Padre Romanelli | Bombardamenti continui
Dramma a Gaza. Sul campo si continua a morire sotto i raid israeliani. Al TG2000 parla Padre Romanelli, il parroco della Striscia. “I bombardamenti continuano”, dice, “però manteniamo la speranza nella tregua”. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Israele raggiunge cessate fuoco con la Siria ma prosegue raid a Gaza: oltre 40 morti in centro aiuti
M.O., Schlein: Netanyahu prosegue sterminio a Gaza, Meloni si muova
Israele si scagiona, archiviate l'88% delle indagini su Gaza, una sola condanna da ottobre 2023 e 46 casi chiusi, intanto il massacro prosegue
Striscia di Gaza, Romanelli: «Non si respira» - Dagli Usa arriva la notizia di un Piano di pace in 21 punti, elaborato dal presidente Trump e da un gruppo di Paesi arabi. Come scrive romasette.it
Gaza, la guerra in diretta: Israele commemora il 7 ottobre, allerta in Italia. Oggi nuovi negoziati in Egitto: “Attuare prima fase piano Trump” - Le notizie di oggi, 7 ottobre, in diretta sulla guerra a Gaza: a due anni esatti dal 7 ottobre 2023, continuano i negoziati per la pace in Egitto. fanpage.it scrive