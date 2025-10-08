Gaza ‘pagherà anche tua figlia’ | al corteo pro Pal a Milano cartello shock contro Meloni

Al corteo pro Pal di Milano diversi cartelli contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: in uno scritto in rosso “Cara Giorgia anche tua figlia pagherà le tue scelte”. In un altro la premier è raffigurata in divisa da gerarca fascista con accanto il premier israeliano Benjamin Netanyahu con le sembianze da Hitler: un terzo accosta le foto di Mussolini e Hitler stringersi le mani con accanto Meloni e il presidente israeliano, nella medesima posa. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, ‘pagherà anche tua figlia’: al corteo pro Pal a Milano cartello shock contro Meloni

In questa notizia si parla di: gaza - pagher

Il #Qatar: il piano di pace Usa per #Gaza trasmesso ad #Hamas . #Trump: se lo rifiuta, la pagherà cara - facebook.com Vai su Facebook

Il #Qatar: il piano di pace Usa per #Gaza trasmesso ad #Hamas . #Trump: se lo rifiuta, la pagherà cara - X Vai su X

Striscia di Gaza, Israele sciopera per dire basta alla guerra e per il rilascio degli ostaggi, le famiglie: «Netanyahu, la responsabilità di riportarli a casa è tua» - È il giorno dello sciopero generale indetto, dal Consiglio d'Ottobre insieme al Forum delle famiglie, che prevede azioni in 400 località di tutto il Paese. Si legge su vanityfair.it

Madonna invita Papa Leone a visitare Gaza: "Porta la tua luce ai bambini prima che sia troppo tardi" - La popstar ha lanciato un appello commosso affinché Papa Leone visiti Gaza per proteggere i bambini intrappolati nel conflitto. Secondo it.euronews.com