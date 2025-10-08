Gaza Padre Romanelli | qui continuano i bombardamenti

Tv2000.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le trattative per raggiungere la fine del conflitto in Medio Oriente, giunte al terzo giorno di colloqui. E arrivano le richieste di Hamas. Il parroco di Gaza, padre Romanelli: qui continuano i bombardamenti. Intervista di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

