Gaza Padre Romanelli | qui continuano i bombardamenti

Le trattative per raggiungere la fine del conflitto in Medio Oriente, giunte al terzo giorno di colloqui. E arrivano le richieste di Hamas. Il parroco di Gaza, padre Romanelli: qui continuano i bombardamenti. Intervista di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Gaza, Padre Romanelli: qui continuano i bombardamenti

In questa notizia si parla di: gaza - padre

Gaza, colpita la chiesa della Sacra Famiglia: due morti. Ferito a una gamba padre Gabriel Romanelli

Gaza, raid colpisce chiesa: ferito padre Romanelli

Raid su chiesa cattolica a Gaza, due morti. Ferito anche padre Romanelli. Meloni: «Attacchi inaccettabili»

1/3 Padre Romanelli: il Papa prega per la pace a Gaza, "le notizie diffuse sembrano dare la sensazione che la guerra sia finita, e invece no, purtroppo non è affatto così". #Gaza #PapaLeoneXIV #padreRomanelli #pace - X Vai su X

Padre Romanelli parroco a Gaza affida al Sir le sue riflessioni sul piano di pace, da cui trapela grande cautela - facebook.com Vai su Facebook

Gaza: Romanelli, “speriamo che il Calvario stia finendo” - “Ogni Via Crucis ha la sua fine e speriamo che il Calvario di Gaza stia arrivando alla fine e che presto la luce della speranza e della resurrezione si incominci a vedere”. Da toscanaoggi.it

Striscia di Gaza, Romanelli: «Non si respira» - Dagli Usa arriva la notizia di un Piano di pace in 21 punti, elaborato dal presidente Trump e da un gruppo di Paesi arabi. Scrive romasette.it