Gaza pace più vicina Trump pronto a volare in Israele Ma Tel Aviv attacca Macron | Vertice a Parigi dannoso e ipocrita

Si allargano gli spiragli di pace a Gaza, con Trump pronto a volare in Medio Oriente per celebrare personalmente l'intesa. Israele e Hamas si sono scambiati le rispettive liste di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Gaza, pace più vicina. Trump pronto a volare in Israele. Ma Tel Aviv attacca Macron: «Vertice a Parigi dannoso e ipocrita»

