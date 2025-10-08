Gaza nuova missione umanitaria bloccata da Israele | l' appello di Lecco

Leccotoday.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CONTINUIAMO A FARE VENTOUna nuova missione congiunta fatta di nove barche con a bordo 150 tra professionisti sanitari e giornalisti, diretta a Gaza, è stata oggi abbordata dall'esercito israeliano.Dopo l'atto di pirateria compiuto dal governo di Israele contro la Global Sumud Flotilla, che. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: gaza - nuova

Gaza, Al Jazeera: "Hamas accetta la nuova proposta di cessate il fuoco"

Around Gaza, in Fortezza Nuova la giornata di solidarietà con il popolo palestinese: il programma tra musica, arte, talk e la testimonianza di Aya Ashour

Israele bombarda Damasco: 94 vittime a Gaza. 12 Paesi pronti all’embargo contro Tel Aviv, nuova proposta di tregua ad Hamas

gaza nuova missione umanitariaNuova Flotilla intercettata a 120 miglia da Gaza. «Attaccati in mare da Israele». Arrestati 150 attivisti (anche l'eurodeputata Melissa Camara), a bordo 9 italiani. - Risultano tutte intercettate le nove imbarcazioni che facevano parte della nuova Flotilla diretta a Gaza. Da ilmattino.it

gaza nuova missione umanitariaNuova Flotilla, cosa succede adesso? L'arresto a 100 miglia, l'espulsione da Israele e il rimpatrio: tutti i prossimi passaggi - Ad affermarlo è stata la stessa Freedom Flotilla Coalition che ha descritto le operazioni di abbordaggio iniziate ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Gaza Nuova Missione Umanitaria