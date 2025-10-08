Gaza Netanyahu rivanga il passato e la spara | Nostra terra da 3500 anni Cristo? Era ebreo non palestinese noi discendiamo da Bibbia - VIDEO

In un podcast dell'autore Dinesh D'Souza, il premier Netanyahu è tornato a parlare dei diritti "storici" posseduti dal popolo israeliano sui territori occupati. Una strumentalizzazione ad hoc che tira in causa anche la religione "Questa è stata la nostra terra, per 3500 anni". Netanyahu non p.

In questa notizia si parla di: gaza - netanyahu

Gaza, Netanyahu scatena l'inferno: Israele invade la City. Carri armati, bombe e droni per le strade. Oltre 60 morti - Hamas: "Netanyahu ha piena responsabilità ostaggi" "Gaza sta bruciando" e "le Idf stanno colpendo le infrastrutture terroristiche con il ... Riporta affaritaliani.it

