Gaza Netanyahu rivanga il passato e la spara | Nostra terra da 3500 anni Cristo? Era ebreo non palestinese noi discendiamo da Bibbia - VIDEO

In un podcast dell'autore Dinesh D'Souza, il premier Netanyahu è tornato a parlare dei diritti "storici" posseduti dal popolo israeliano sui territori occupati. Una strumentalizzazione ad hoc che tira in causa anche la religione "Questa è stata la nostra terra, per 3500 anni". Netanyahu non p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

