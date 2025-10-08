Gaza Meloni insiste | Il mio governo denunciato per concorso in genocidio alla CPI si è perso il senso delle parole - VIDEO

Meloni da Vespa insiste sulla sua linea per quanto riguarda Gaza, e parla di un clima nel Paese che si sta "imbarbarendo. Non conto nemmeno più le minacce di morte" La premier Giorgia Meloni è stata intervistata da Bruno Vespa, prima a Cinque Minuti e poi a Porta a porta. Meloni ha parlato di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Gaza, Meloni insiste: "Il mio governo denunciato per concorso in genocidio alla CPI, si è perso il senso delle parole" - VIDEO

