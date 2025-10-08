Gaza la lista di Hamas per accettare l' accordo | i 7 profili e perché sono cruciali
Nel faticoso percorso verso un possibile accordo per il cessate il fuoco a Gaza, non sono solo le bombe e i confini a decidere le sorti della pace, ma anche i nomi di alcuni prigionieri. 🔗 Leggi su Leggo.it
In questa notizia si parla di: gaza - lista
Gaza, dal 7 ottobre 278 giornalisti assassinati da Tel Aviv e Idf, la LISTA completa: 273 palestinesi, 3 libanesi, 2 israeliani
25 Agosto – Al Jazeera ha pubblicato la lista integrale dei nomi dei 278 giornalisti uccisi a Gaza
Flotilla abbordata, gli attivisti verso il carcere di Ketziot. La lista degli italiani arrestati, dalla Turchia partono altre 45 barche per Gaza – La diretta
"Su #Gaza, #Trump vuole sbrigarsi per capitalizzare il più possibile la sua azione diplomatica. Per concretizzare diversi dei punti della lista però, ci vorrà molto più tempo di quello auspicato dal presidente #Usa" dice @michelamercuri - X Vai su X
CAMPANIA POPOLARE: PRESENTAZIONE LISTA RIMANDATA AL 7/10 Da ieri notte, la Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per consegnare aiuti umanitari alla popolazione palestinese, si trova sotto la minaccia di Israele. Di fronte all’evolversi di questa situ - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, la richiesta di Hamas: ecco la lista dei 7 nomi (cruciali) per accettare l'accordo - Nel faticoso percorso verso un possibile accordo per il cessate il fuoco a Gaza, non sono solo le bombe e i confini a decidere le sorti della pace, ma anche i nomi di alcuni ... Da msn.com
I 7 nomi nella lista di Hamas cruciali per l'accordo - Una manciata di prigionieri palestinesi di alto rango è al centro delle trattative in Egitto per arrivare a un accordo di pace a Gaza. Si legge su ansa.it