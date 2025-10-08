Gaza Israele pone il veto sul rilascio di Barghouti ma per Hamas è centrale Fornite le prove di 20 ostaggi in vita

Con l'arrivo a Sharm el Sheik dei due inviati del presidente Usa, il caponegoziatore israeliano, il premier qatarino, l'ufficialità della presenza del capo dell'intelligence. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Gaza, Israele pone il veto sul rilascio di Barghouti ma per Hamas «è centrale». Fornite le prove di «20 ostaggi in vita»

gaza israele pone vetoGaza, Trump pronto a volare in Israele per l'accordo. Ma Israele pone il veto su rilascio Barghouti e Saadat nello scambio di ostaggi - Si allargano gli spiragli di pace a Gaza, con Trump pronto a volare in Medio Oriente per celebrare personalmente l'intesa. Riporta msn.com

