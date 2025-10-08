Gaza Israele contro Parolin | Sue parole minano sforzi di pace Papa | È la posizione della Santa Sede

Da un lato l’Ambasciata d’Israele presso la Santa Sede, dall’altro le parole del Papa a ribadire la posizione del Vaticano. In mezzo l’intervista rilasciata a ‘L’Osservatore Romano’ dal Segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin, nel secondo anniversario del 7 ottobre. Per l’Ambasciata le parole del porporato minano gli sforzi di pace perché troppo critiche verso Israele in merito all’ afflizione per le vittime della Palestina. “La recente intervista con il cardinale Parolin – si legge in una nota diffusa a mezzo X dall’Ambasciata -, anche se sicuramente ben intenzionata, rischia di minare gli sforzi per porre fine alla guerra a Gaza e contrastare il crescente antisemitismo” questo perché, secondo l’Ambasciata, “si concentra sulla critica a Israele, trascurando il continuo rifiuto di Hamas di rilasciare ostaggi o di fermare la violenza “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

