Gaza il Qatar punta a un accordo di pace entro venerdì | Media | da Hamas le prove di 20 ostaggi in vita | Veto israeliano sul rilascio di Barghouti e Saadat

Tgcom24.mediaset.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Casa Bianca afferma che il presidente Trump al momento non ha intenzione di recarsi in Medioriente per supervisionare la firma di un accordo per porre fine alla guerra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

