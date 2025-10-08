Gaza il Qatar punta a un accordo di pace entro venerdì | Media | da Hamas le prove di 20 ostaggi in vita | Veto israeliano sul rilascio di Barghouti e Saadat

La Casa Bianca afferma che il presidente Trump al momento non ha intenzione di recarsi in Medioriente per supervisionare la firma di un accordo per porre fine alla guerra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, il Qatar punta a un accordo di pace entro venerdì | Media: da Hamas le prove di 20 ostaggi in vita | Veto israeliano sul rilascio di Barghouti e Saadat

In questa notizia si parla di: gaza - qatar

Gaza, media: domani a Roma colloqui Witkoff con Israele e Qatar

Oltre 20 morti nei raid su Gaza. Media: “Domani l’inviato Usa Witkoff incontra i funzionari di Israele e Qatar”

Missione Witkoff a Roma: domani il vertice con Israele e Qatar per cercare di chiudere un accordo sul cessate il fuoco a Gaza

Negoziati Gaza, media: Qatar punta a un accordo entro venerdì #israele #guerra #gaza #8ottobre - X Vai su X

Il #Qatar, Paese mediatore nella guerra a #Gaza, ha dichiarato oggi che #Israele avrebbe già dovuto interrompere le sue operazioni militari nel territorio palestinese in conformità con il piano presentato dal presidente statunitense Donald #Trump - facebook.com Vai su Facebook

Israele prepara la visita di Trump se ci sarà l'accordo. Media: 'Il Qatar punta a un accordo entro venerdì' - Le due parti si sono scambiate le liste dei prigionieri e degli ostaggi da rilasciare. Come scrive ansa.it

Media israeliani: «Il Qatar punta a un accordo entro venerdì» - Per accelerare le trattative sono arrivati a Sharm el Sheikh anche l’inviato Usa per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e il genero di Trump, Jared Kushner. Si legge su editorialedomani.it