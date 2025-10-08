Gaza il presidente egiziano al-Sisi | Dal vertice di pace parole incoraggianti

Il presidente egiziano Abdel-Fattah al-Sisi ha dichiarato in un intervento televisivo che i negoziati sul piano di pace per Gaza finora "sono stati molto incoraggianti". Israele e Hamas sono entrati nel terzo giorno di colloqui di pace nella località turistica egiziana, con la prevista partecipazione di altri alti funzionari degli Stati Uniti, di Israele e dei paesi mediatori, segno che i negoziatori intendono affrontare le questioni più spinose del piano americano per porre fine alla guerra a Gaza. Il piano prevede un cessate il fuoco immediato e il rilascio dei 48 ostaggi che i militanti di Gaza tengono ancora in ostaggio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

