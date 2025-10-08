Gaza Humanitarian Foundation Usa e Israele cedono nel piano di pace per Striscia | smantellamento Ghf al suo posto Onu e Mezzaluna Rossa

Ilgiornaleditalia.it | 8 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La bozza dell’accordo di Sharm el-Sheikh restituisce all’Onu il controllo sugli aiuti a Gaza e mette da parte la società monopolista con bandiera americana Gaza Humanitarian Foundation voluta da Israele e Usa, colpevole di crimini di guerra Il "piano di pace" proposto dal presidente americano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Chi c’è dietro la Gaza Humanitarian Foundation

“Consegnati 100 milioni di pasti”: la foto “pornografica” che celebra i finti successi della Gaza Humanitarian Foundation

gaza humanitarian foundation usaGaza Soup Kitchen co-founder discusses how to be the 'anti-Gaza Humanitarian Foundation' - For two years, they’ve been genociding out people. Lo riporta newarab.com

AMERICA/USA - I connotati religiosi della "Gaza Humanitarian Foundation" - La Gaza Humanitarian Foundation (GHF), l’organismo incaricato di distribuire il cibo alla popolazione di Gaza, è guidata dal 3 giugno dal predicatore evangelico Johnnie Moore Jr ... Da fides.org

