Gaza Hamas | Scambiata lista ostaggi e prigionieri con Israele Qatar non si fida di Tel Aviv | Vogliamo garanzie scritte

L'alto funzionario di Hamas Taher Al-Nounou ha dichiarato che i negoziatori del suo gruppo e di Israele si sono scambiati gli elenchi dei prigionieri e degli ostaggi che verrebbero rilasciati qualora si raggiungesse un accordo durante i colloqui di cessate il fuoco in corso in Egitto Hamas ha. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Hamas: "Scambiata lista ostaggi e prigionieri con Israele", Qatar non si fida di Tel Aviv: "Vogliamo garanzie scritte"

Hamas: "Scambiate liste di prigionieri e ostaggi da rilasciare". Ottimismo ai negoziati di Sharm el Sheikh per Gaza - In una dichiarazione, Hamas ha assicurato che la sua delegazione sta mostrando «la positività e la responsabilità necessarie a raggiungere i progressi indispensabili per completare l’accordo». Si legge su gazzettadelsud.it

L’annuncio di Hamas: “Scambiata la lista degli ostaggi e dei prigionieri” - Uno dei segnali più concreti di avanzamento nei negoziati di pace tra Hamas e Israele è finalmente arrivato: le delegazioni si sono scambiate le liste ... Lo riporta thesocialpost.it