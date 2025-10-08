Gaza Hamas e Israele si scambiano le liste dei prigionieri Il Qatar non si fida di Tel Aviv | Vogliamo garanzie scritte – La diretta
Riprendono i colloqui in Egitto tra Hamas e Israele, con la mediazione di Stati Uniti e Qatar. Le due delegazioni hanno consegnato le liste di prigionieri e ostaggi che dovrebbero prendere parte allo scambio, uno dei punti principali del piano di pace di Trump che avverrà qualora si dovesse trovare una quadra sul cessate il fuoco. Ieri, durante il secondo giorno di trattative, Hamas ha dato il via libera alla riconsegna di armi a un comitato egiziano-palestinese. Ma si è opposto alla figura di Tony Blair come leader del governo di transizione della Striscia. L'articolo Gaza, Hamas e Israele si scambiano le liste dei prigionieri. 🔗 Leggi su Open.online
Gaza, Hamas: «Scambiate liste prigionieri da rilasciare, ottimismo» Possibile prima fase del piano di pace prima di venerdì - La prima fase del piano di pace per Gaza del presidente degli Stati Uniti Donald Trump potrebbe essere finalizzata prima di venerdì, a condizione che l'attuale tono ottimistico che circonda i ... Segnala ilmessaggero.it
Medio Oriente, Hamas: 'Scambiate liste prigionieri da rilasciare, ottimismo' - "L'ottimismo prevale tra tutte le parti" nei colloqui su Gaza. Scrive ansa.it